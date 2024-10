O PCC rouba o dinheiro público do Guarujá através de falcatruas na Prefeitura e na Câmara dos Vereadores, enquanto isso, o governo do Estado mata primeiro e pergunta depois, produzindo montanhas de mortos nas comunidades pobres. Sim, nesse trecho do litoral paulista, entre a montanha e o mar, a população está emparedada entre "mocinhos" e "bandidos". Reportagem de Flávio Costa, Josmar Jozino e Luís Adorno, no UOL, neste sábado (12), mostra que, na avaliação da Polícia Civil, as instituições municipais foram "sequestradas" pelo Primeiro Comando da Capital. E cita parecer do relatório da Operação Hereditas, que investiga fraudes em licitações que beneficiaram empresas ligadas a integrantes da facção, que está nas mãos do Ministério Público.