Malafaia diz que Ciro Nogueira é 'lixo da política' e 'direita prostituta'

Sobre a legalização de jogos, o pastor afirmou que a senadora Tereza Cristina (PP-MS) teve que seguir orientação de Ciro Nogueira e votar a favor na comissão do Senado que, em junho, aprovou o tema por 14 votos a 12.

"Ele é o maior lobista dessa desgraça da jogatina. Está por trás da aprovação de cassino, bingo, jogo do bicho. E foi ele que fez com que a senadora Tereza de Mato Grosso do Sul lá na comissão votasse a favor dessa porcaria obedecendo a ele", afirmou. "É um senador que trabalha no esgoto da política."

Na época, Malafaia reclamou de traição por parte de alguns senadores e disse que o crime comandará os cassinos.

"Enquanto eu sou um ferrenho combatedor da jogatina que agora está sendo provada a destruição de homens de família, ele é um ferrenho defensor do lobby da jogatina que movimenta bilhões. Não preciso nem dizer, nem entrar em detalhes do porquê ele faz lobby para isso", disse Malafaia sobre Ciro Nogueira.

Críticas a Bolsonaro

Malafaia afirma que tem a prerrogativa de criticar Bolsonaro por causa de sua omissão em algumas campanhas porque eles são próximos e se respeitam.