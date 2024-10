Guilherme Boulos (PSOL), que aceitou ser sabatinado por Pablo Marçal (PRTB), nesta sexta (25), pode até ganhar votos no próximo domingo com o encontro, ao se mostrar aberto ao diálogo, mas o grande vencedor é o ex-coach. Ele, que terminou o primeiro turno em terceiro lugar, apontado como hater e divulgador de fake news e com a maior rejeição entre os candidatos, conseguiu uma hora de lavagem de marca junto ao eleitorado. Marçal foi educado e sereno, inclusive interrompendo o deputado quando ele fazia críticas mais duras contra Ricardo Nunes. Deixou claro que é contra a esquerda, disse que torcia para a derrota de petistas e a vitória de candidatos da direita bolsonarista e que não votará em Boulos. Mas bateu na administração de Nunes, lembrou várias vezes que o prefeito não atendeu ao convite (ligou para ele ao vivo, inclusive) e disse que ficou surpreso pelo deputado ter aceitado participar e o seu oponente, não.