Prefeito eleito critica acordo por Vila de Jeri (CE): 'Vou liberar nada'

"A gente descobriu isso apenas agora, nessa fase de transição de governo. Falaram que o município sabia, mas nunca passou nada para a comunidade e agora nós estamos pegando as informações, buscando os documentos", conta.

Leandro fazia oposição ao atual prefeito, Lindbergh Martins (PSD). Ele e o procurador do município, Ary Leite, foram procurados pela coluna, mas não responderam às mensagens.

Em nota, a PGE alega que as tratativas do acordo "se deram de forma transparente e republicana", com participação de órgãos e "sempre buscando proteger os interesses da comunidade e da própria Vila".

Importante enfatizar que, nas tratativas do acordo, em momento algum se cogitou a venda, doação ou regularização fundiária de terras pelo Idace, havendo-se promovido apenas reconhecimento de propriedade pretérita à matrícula do Estado.

Procuradoria Geral do Estado

Área à beira mar de Jeri (CE) Imagem: Vila Gallina/Divulgação/Facebook

Família prega diálogo

O sobrinho de Iracema, Samuel Machado, afirma que toda a família está aberta a ouvir demandas do prefeito eleito e sociedade para dirimir dúvidas e, eventualmente, negociar a cessão de áreas de interesse público.