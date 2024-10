Um balanço da vitoriosa gestão Ricardo Nunes, muito apoiada pela oposição

Os progressos surgiram mais pela iniciativa privada, com menos de 20 retrofits, comércios, casas de shows e prédios novos. De quem se arrisca a apostar em um futuro incerto. A prefeitura continuou tímida. Da reforma dos calçadões ao novo Anhangabaú, as entregas são meia-boca. Incluindo as medíocres entregas do Arouche, o Adoniran Barbosa-baby na esquina da Ipiranga com a São João, o "mirante" da Praça Roosevelt. Mas como a oposição poderia fazer essa distinção se, em sua retórica, todo empresário é malvadão e só o que é estatal presta?

A riquíssima secretaria de Cultura de Nunes não conseguiu dar um mísero uso aos estatizados Cine Marrocos e Art Palacio. Faltou dinheiro ou projeto para concluir o restauro da Vila Itororó. Conseguiu fazer a Virada Cultural mais cara do mundo (R$ 60 milhões, em um efêmero fim de semana), com artistas de cachês gordos, mas atraindo público mais modesto que qualquer amador junta na Paulista aos domingos. Mas, tirando as viradas de Bethania e Caetano, nossos iluminados não dão a mínima para política cultural fora dos editais. A Virada Cultural é até um resumo da prefeitura hoje: dinheiro sobrando, escassez de ideias, impacto nulo.

Nunes jogou parado por quase quatro anos. O eleitorado nem o conhecia. Mas, de Marçal a Boulos, os adversários só apareceram às vésperas da campanha eleitoral. Foi um governo sem oposição (vide as votações mais importantes na Câmara Municipal no quadriênio, quando a bancada do PT votou muitas vezes com Milton Leite). Não acompanhou? Você é parte do problema, então.

Quando a licitação para a concessão de ônibus exigiu dos concorrentes a posse de diversas garagens na cidade, para impedir qualquer desafio ao oligopólio de sempre, onde estava Marçal? Quando os desastres urbanísticos do Minha Casa Minha Vida em Pirituba foram aprovados e construídos, onde estava Boulos? Onde estavam quando o Residencial Espanha foi autorizado em área de proteção ambiental, na região dos mananciais? Ter um Ministério das Cidades nas mãos do Centrão não ajuda a demonstrar que a esquerda tenha qualquer interesse em urbanismo. Passar pano para corrupção, rachadinhas ou conluio com empreiteiras tira a veracidade da indignação com a máfia das creches. Para o eleitor, é tudo igual.

Na última gestão petista que os paulistanos viveram, as filas da saúde e das creches se multiplicaram, a educação foi entregue a Gabriel Chalita e a habitação ao então PP de Maluf. Até contratos de varrição dos parques municipais não foram renovados por esquecimento. O então estatal estádio do Pacaembu exigia "comprovante de residência na região" para quem frequentasse sua piscina gratuita. Como conhecedor da máquina, Nunes não tem brilhantismo, mas não sucateou os serviços públicos como na última gestão petista. Quem não usa nenhum serviço municipal não deve ter mesmo memória da cidade em 2016. E se surpreendeu com os efeitos do último Plano Diretor por não acompanhar nada.

Nossa oposição afônica às vésperas da eleição passou anos preocupada apenas com temas nacionais. Ou internacionais. Muitos doadores de Boulos, Tabata e Marçal acompanham apaixonadamente a disputa Kamala-Trump, mas jamais pisaram no Tatuapé ou na Freguesia do Ó. Não fazem ideia do que seja o projeto da ponte de Pirituba. Não é só o californiano que descobre dolorosamente que o morador do Kentucky não pensa como ele.