Ricos que pagam faz-me-rir a juízes reforçam que a Justiça não é cega Os escândalos de venda de sentenças envolvendo o Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais, como o do Mato Grosso do Sul, reforçam algo que é amplamente conhecido por qualquer um que ganhe até dois salários mínimos: a interpretação da lei, não raro, depende de quanto você tem em conta. Não apenas por movimentar caras bancas de advogados enquanto as Defensorias Públicas amargam falta de recursos. Mas também porque, se você tem o bastante para fazer sorrir a parcela dos magistrados que está à venda, o Brasil é uma delícia. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto