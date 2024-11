Aprovação do governo Lula caiu 7 pontos no ano pois preço do arroz subiu 10 Pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta terça (12), aponta que a gestão do presidente Lula foi considerada como ótima ou boa por 42,7% dos entrevistados em janeiro e por 35,5% agora - uma queda de 7,2 pontos. No mesmo período, a alimentação em domicílio subiu 5%, mais do que a inflação média no período (3,9%), segundo o IPCA de outubro. Claro que há relação direta entre a queda na avaliação e a alta no preço da comida, que atinge principalmente os mais pobres. Mesmo com desemprego prestes a atingir a mínima histórica desde que a atual forma de medição começou em 2012 pelo IBGE, o crescimento da economia que deve passar os 3% e o aumento da renda média dos trabalhadores, o preço das coisas, que já estava alto pela inflação acumulada nos últimos dois anos da gestão Bolsonaro, segue aumentando. As pessoas estão empregadas, mas o salário não abraça o mês inteiro. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto