O golpismo militar criou Bolsonaro ou Bolsonaro criou o golpismo militar? O ovo do golpe de 1964 gerou Jair, que se associou a um numeroso contingente das Forças Armadas para governar, manter privilégios e golpear a democracia. As intentonas que vemos hoje são ainda fruto da nossa incompetência como nação de julgar e punir o que, em 2024, completou 60 anos. O plano para envenenar Lula, executar Geraldo Alckmin, explodir Alexandre de Moraes e perpetuar Bolsonaro no poder aumenta as chances do país ver, enfim, um general condenado e preso por crimes cometidos contra o Estado democrático de direito. Não resolve o tanto de lixo varrido para baixo do tapete desde 1964, mas seria, finalmente, uma guinada de comportamento de uma sociedade que se diz civil, mas vive brigando para manter os militares nos quartéis e não interferindo na política.