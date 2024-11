Lula ignora Castro no G20 e escanteia eventos do governador do Rio

O prefeito ainda foi o anfitrião do U20, um evento grande e badalado, que reuniu autoridades nos dias que antecederam à cúpula. A organização do U20 foi coordenada com a estrutura do G20.

Por outro lado, as iniciativas promovidas pelo governo do Rio ficaram de fora da divulgação oficial do G20. Um integrante do governo cita três propostas organizadas sob Castro que foram escanteadas pela organização do G20: Casa G20, Conexão Praia e Conexão 2030. Tudo feito sem o apoio do governo federal e sem a divulgação oficial do G20 —a programação da prefeitura foi divulgada pela organização do evento principal.

O governo do estado atuou no G20 com a parte de segurança pública. Segundo um aliado de Castro, "mais do que gentileza, era obrigação" do governo federal fazer algum gesto ao governador, até porque "toda a nossa estrutura de segurança, drones etc." foi utilizada. A Polícia Militar, que é subordinada ao estado, fez parte do esquema de segurança.

Castro também estava organizando para que uma das sedes do G20 fosse na lagoa Rodrigo de Freitas, mas a iniciativa não teve respaldo do governo federal e acabou não sendo realizada.