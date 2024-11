EUA vetam e impedem sozinhos resolução na ONU que pede cessar-fogo em Gaza

Depois de uma comissão da ONU alertar que os crimes em Gaza podem ser considerados como "genocídio", o governo dos EUA vetou nesta quarta-feira uma resolução no Conselho de Segurança da ONU pedindo um cessar-fogo na guerra.

A votação terminou com 14 apoios e apenas uma rejeição, no caso do governo de Joe Biden. Para que uma resolução seja aprovada, o Conselho precisa contar com o voto de todos os cinco membros permanentes do órgão. Não se trata do primeiro veto americano na questão palestina. Em outubro de 2023, o governo Biden foi o único a rejeitar a proposta, na época liderada pelo Brasil.

No caso da resolução submetida nesta quarta-feira, até mesmo aliados dos americanos optaram por apoiar, entre eles o Reino Unido e França.