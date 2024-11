Mauro Cid pode retornar à prisão

Em março, ganhou as manchetes um áudio no qual a voz de Cid soava em conversa vadia com um amigo. Nela, acusou a PF de forçá-lo a delatar inverdades e disse que Alexandre de Moraes já estava com a sentença condenatória pronta.

Preso, Cid foi solto após reafirmar no Supremo o compromisso de colaborar. Deu-se o dito por não dito. A questão agora é ainda mais delicada. O problema não é o que o delator disse, mas o que deixou de dizer aos investigadores.