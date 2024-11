Investigação do golpe revela que Delgatti esteve no Ministério da Defesa

Quem no Ministério da Defesa negou? O secretário de Comunicação do Ministério da Defesa, que se chama Rodrigo Vergara, que é citado nessa mensagem.

E só para completar, o Vergara postou uma foto no perfil do WhatsApp, logo após as eleições, o Vergara era um dos principais assessores, um dos caras mais próximos do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Aí ele postou no WhatsApp uma imagem da bandeira do Brasil em preto e branco, com a frase: no meu país o crime compensa, luto pela eleição do Lula.

Tales Faria, colunista do UOL

