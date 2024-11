Golpe de Bolsonaro tinha 7 generais, um almirante e maioria de militares Dos 37 indiciados pela Polícia Federal pelos crimes golpe de Estado, organização criminosa e/ou abolição violenta do Estado democrático de direito estão sete generais, um almirante, oito coronéis, quatro tenentes-coronéis, três majores, um subtenente e um capitão - Jair Messias Bolsonaro. Do total, 68% são ou foram militares. É tanto militar junto atuando por uma única causa a mando da Presidência da República que podemos dizer, sem receio algum, que essa foi uma das maiores operações militares da gestão anterior. A relação de mostram que a tentativa de golpe foi um projeto de Bolsonaro com setores das Forças Armadas e não de pobres militares enganados por Jair. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto