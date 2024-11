Carlos Bolsonaro chama de 'imaginação' possível indiciamento do pai

O possível indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no inquérito da Policia Federal que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 é resultado da "imaginação" dos investigadores, disse à coluna o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ).

"Nenhuma novidade vindo de onde vem e qual o propósito. Não importam os fatos, o devido processo legal, mas a imaginação", afirmou.

A PF está na reta final do inquérito, que está sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).