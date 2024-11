PF revela o macabro 'terrorismo de Estado' no projeto golpista de Bolsonaro

Ensina o direito internacional público qie o "terrorismo de Estado" se caracteriza pelo uso, por parte de um governo, da violência com finalidade política.

Marca identificadora do terrorismo, a violência política neste cado previa as mortes de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre Moraes, do STF

O detalhado plano golpista mostrou, na primeira fase e quando Bolsonaro cumpria o mandato presidencial, a meta de evitar a eleição de Lula — com evidente anuência e participação de Bolsonaro.

Depois, e ainda com trama no governo Bolsonaro, impedir a posse do presidente eleito. O ataque contra o exercício do mandato, com a derrubada de Lula da Presidência, verificou-se no 8 de Janeiro.

A lembrar e quando da diplomação de Lula, que é um ato preliminar à posse e marca o início de prazos recursais de impugnação, já estava de pé e com início de execução o plano de eliminação de Moraes.