A política nacional está se desdobramento, nesta segunda (25), para defender o boicote de frigoríficos ao Carrefour no Brasil após o presidente mundial da rede anunciar um boicote de carne bovina do Mercosul na França. Ele queria fazer média com produtores franceses contrários ao acordo de livre comércio entre União Europeia e Mercosul. Quando a agropecuária tá em pauta, Brasília se desdobra pedindo respostas duras e concretas, como fizeram o ministro da Agricultura Carlos Fávaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, entre outros. Mas quando a empresa comete uma sequência de abusos contra a população negra, não vemos o mesmo movimento por boicote puxado pela política.