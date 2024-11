O pacote de ajuste fiscal que o governo Lula deve divulgar esta semana pode socializar a chicotada (com os ricos contribuindo com mais e os pobres poupados na medida do possível) ou manter tudo do jeito que sempre foi. Ou seja, o lombo da classe trabalhadora levando praticamente sozinho a chicotada em nome do bem maior. O pacote de corte de gastos a ser apresentado pelo governo Lula deve impor um teto para a regra de aumento real do salário mínimo, reduzir a quantidade da pessoas que têm acesso ao abono salarial, aprofundar o combate às exceções no BPC, limitar a complementação de recursos que o Estado põe anualmente no Fundo da Educação Básica e aplicar algumas mudanças na aposentadoria dos militares - nada muito profundo, mas o suficiente para os fardados chiarem, como a idade mínima 55 anos.