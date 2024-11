PF apura extensão da influência de lobista em decisões do STJ

O aparelho foi analisado e as mensagens mostravam ali que existem indícios de que tinha um grupo que trabalhava tanto na venda de decisões do TJ de Mato Grosso quanto do TJ de Mato Grosso do Sul e também no Superior Tribunal de Justiça.

Então, o Andreson trabalhava nessas frentes para clientes especialmente do agro e de Cuiabá, para tentar conseguir essas decisões favoráveis a clientes dele.

Natália Portinari

A colunista acrescenta que a esposa do lobista também foi alvo da operação desta terça-feira (26).

Na verdade, não era ele [Andreson] o advogado. Era a mulher dele, que também está entre os alvos hoje de medidas cautelares. A Mirian Ribeiro Gonçalves também está entre os alvos dessa busca e apreensão de hoje e também foi imposto que ela colocasse uma tornozeleira.

E aí a gente tem duas decisões complementares hoje, uma sobre o TJ de Mato Grosso e outra sobre o Tribunal Superior de Justiça. No Superior Tribunal de Justiça a gente tem indícios de participação de assessores de gabinetes de alguns ministros.