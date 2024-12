A Marinha divulgou, neste domingo (1), um vídeo para celebrar o Dia do Marinheiro e aproveitou para questionar as críticas de que militares possuem "privilégios". Isso ocorre após o pacote de ajuste fiscal anunciado pela equipe econômica do governo Lula incluir mudanças na aposentadoria das Forças Armadas. Entre as imagens do vídeo, está a de um fuzileiro naval na lama com o rosto semelhante ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Procurada, a assessoria da Marinha afirmou ao UOL que o vídeo é composto em sua totalidade por militares da força. E disse que, em nenhum momento, foi utilizada inteligência artificial.