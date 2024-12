Condomínio de luxo é erguido em solo sagrado indígena e homenageia Portugal

A construção do condomínio de luxo em uma área considerada sagrada pelo povo Borari, em Alter do Chão (PA), gerou revolta de indígenas, que tentam barrar a obra. Para isso, eles têm apoio do MPF (Ministério Público Federal) e do Ibama, que embargou no início do mês a obra por diversas irregularidades.

O projeto do condomínio fica no turístico distrito de Alter do Chão, em Santarém, declarado como patrimônio cultural de natureza material e imaterial do Pará em 2022. Além disso, ele está em uma APP (Área de Preservação Permanente) - que implica uma série de restrições para obras.

O empreendimento, foi autorizado inicialmente pela prefeitura. A administração municipal, porém, voltou atrás nesta sexta-feira (29) e anunciou uma reanálise.