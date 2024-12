Pacote fiscal e acordo Mercosul-União Europeia dominam as atenções

A última cúpula, realizada no dia 8 de julho, aconteceu sem a presença de Javier Milei, da Argentina, mas ele confirmou presença em Montevidéu. A preocupação da diplomacia brasileira é uma eventual aliança do argentino com Donald Trump, que poderia trazer resultados negativos para o Mercosul. Por outro lado, a eleição de Yamandú Orsi no Uruguai, e os interesses econômicos em comum com o Brasil e Paraguai podem isolar Milei a partir do ano que vem.

Em Brasília, o plenário do Senado deve analisar e votar as medidas fiscais apresentadas pelo ministro Fernando Haddad na semana passada. E a Comissão de Constituição e Justiça marcou para quarta-feira a discussão da PEC que permite a venda de terrenos da União na beira da praia.

Na terça, o IBGE divulga dados do PIB do terceiro trimestre. A expectativa de analistas é de que a atividade econômica apresente crescimento maior, comparado ao período anterior. No segundo trimestre, o crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro foi de 1,4%.

No Esporte, destaque para a última semana do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Palmeiras travam duelos decisivos para a definição do título do campeonato. O Palmeiras vai encarar o Cruzeiro e o Fluminense, e o Botafogo pega o Internacional e o São Paulo nas duas últimas rodadas. A Fórmula 1 também encerra a temporada no Grande Prêmio de Abu Dhabi, no domingo.

Veja outros destaques:

SEGUNDA, 2