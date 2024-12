Direto da Ucrânia: cinco lições após viver uma amostra da guerra

Passei uma semana na Ucrânia, em pleno período de escalada da guerra. Nesses dias, vivenciei a última leva de ataques massivos contra o país e a acusação ucraniana sobre o uso de um míssil que tinha características de um intercontinental pelos russos —o que seria algo inédito na história da humanidade.

Em Kiev, participei da conferência "Crimea Global: Understanding Ukraine through the South" (21-22 de novembro), que reuniu especialistas do Sul Global e da Cúpula Grain from Ukraine (23 de novembro), com a presença do presidente Zelensky e líderes mundiais.

Durante minha estada, conversei com autoridades do alto escalão, cidadãos, ONGs e atores internacionais. A partir desta experiência, compartilho cinco principais percepções sobre o atual momento do conflito: