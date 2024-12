Senado decide se vende praias e libera casinos. Atenção: são um bicho só O Senado Federal deve analisar duas polêmicas nesta semana que parecem coisas diferentes mas, na verdade, são um bicho só. Uma é a que privatiza áreas de marinha, coladas às praias. Outro a que libera cassinos, bingos e o jogo do bicho. Sob a justificativa de garantir segurança a moradores pobres de áreas costeiras e de gerar empregos a trabalhadores pobres, as duas propostas, na verdade, estão sendo empurradas por grandes empresas e políticos (tanto aqueles que são donos de áreas costeiras quanto os que operam pelas grandes empresas) que querem explorar resorts-cassinos no litoral. Veja o texto completo de Leonardo Sakamoto