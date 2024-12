Senado deve legalizar cassinos em projeto apadrinhado por líder do centrão

O Senado deve aprovar ainda neste ano a legalização de cassinos, bingos, jogo do bicho e aposta em corridas de cavalo no Brasil. O tema está na pauta desta quarta (4), mas, mesmo se a votação em plenário for adiada, um fato é dado como certo pelos senadores: o projeto vai ser aprovado em dezembro, com Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na presidência da Casa. Ele deixa o cargo em fevereiro, depois do recesso parlamentar.

Principal articulador pela instalação de cassinos no Brasil ao longo dos últimos dez anos, o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), já está com os votos mapeados para garantir que o texto vá a plenário e seja aprovado, dizem aliados. Em 2014, Ciro apresentou um projeto semelhante, mas foi arquivado e ressuscitou no novo formato, em discussão agora.

O texto sobre a legalização de cassinos já foi aprovado pela Câmara em fevereiro de 2022. Em junho deste ano, passou na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado por 14 votos a 12. Agora, precisa de 41 dos 81 votos dos senadores. Se aprovado, vai para a sanção presidencial.