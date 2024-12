Senado decide se vende praias e libera cassinos. Atenção: são um bicho só

A Comissão de Constituição e Justiça deve discutir, nesta quarta (4), a proposta de emenda que privatiza os terrenos de marinha (faixa de algumas dezenas de metros ao longo da costa). Hoje, elas pertencem à União e os proprietários pagam uma taxa.

Por mais que o relator da matéria, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), tenha acrescido um trecho afirmando que o acesso às praias irá continuar garantido após o tema bombar as redes graças à atriz Luana Piovani, especialistas e pesquisadores têm dito que isso é insuficiente para impedir que os empreendimentos interditem o acesso a áreas inteiras e impeçam comunidades tradicionais, como pescadores, de ganhar seu sustento.

Um problema ainda maior é que a proteção das áreas costeiras, como a de manguezais, desempenha um papel importante no combate às mudanças climáticas. Com a construção desenfreada de resorts e outros empreendimentos, esse papel vai pro brejo literalmente. Uma vez que a responsabilidade de fiscalização passaria aos municípios, mais suscetíveis a pressões econômicas, imagine a farra.

Se estivesse pensando nos mais pobres, a proposta poderia isentá-los de taxa ou garantir a papelada para dar segurança a quem vive nessas áreas. Mas, ao invés disso, vai no sentido do sonho de Jair Bolsonaro de transformar regiões como a Baía da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, em uma "Cancún brasileira".

E, nessa Cancún, um dos principais atrativos para o público interno e externo são os cassinos.

Não coincidentemente o Senado pautou para análise do plenário também nesta quarta o projeto de lei que libera cassinos e bingos. Originalmente, o PL apresentado pelo ex-deputado federal Renato Vianna pretendia legalizar apenas o jogo do bicho, fonte de violência e corrupção policial, mas foi inchando com os lobbies bilionários e com políticos que vão ganhar muito cascalho com isso.