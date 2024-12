Bolsonaro deu meia-volta para complicar generais da banda golpista

Uma vez comprovada a existência de crime e o seu realizador, o dolo, a intenção de agir (elemento subjetivo do tipo penal), será presumido.

O ônus quanto ao dolo, que é negado por Bolsonaro ao sustentar que não teve a intenção de dar um golpe de Estado e que tudo não passou de cogitação, assumirá o encargo comprobatório da alegação de fatos extintivos da sua responsabilidade.

No particular, terá dificuldades diante, por exemplo, dos peremptórios testemunhos do general Freire Gomes, então comandante do Exército, e do brigadeiro Baptista Júnior, ex-comandante de Aeronáutica. E existe, ainda, a delação premiada do ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid.

Para se afastar da autoria, Bolsonaro terá de comprovar a inexistência de vínculo psicológico de ligação. O nexo da coautoria, pela prova até agora colhida, é de clareza solar.

Chamada à autoria

Para tirar o corpo, Bolsonaro negou participação e conhecimento dos fatos. Aí, chamou terceiros à autoria do golpismo, plano que inclui os assassinatos do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes.