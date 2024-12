STF estranha gritaria sobre emenda e lembra: redução foi acertada em agosto

Na decisão tomada ontem (2), o ministro Flavio Dino estabeleceu um teto para o reajuste que pode ser, na prática, mais rigoroso que o projeto aprovado pelo Congresso, que previu um reajuste de acordo com as regras do arcabouço fiscal. Ontem mesmo, o plenário do STF formou maioria, em votação virtual, para confirmar a medida aprovada por Dino.

Em caráter reservado, integrantes do STF leem as críticas de parlamentares como manifestação de inconformismo diante das regras mais rígidas impostas pelo Judiciário para o pagamento de emendas. Sem a liberdade anterior, o "toma lá, dá cá" fica mais difícil de ser levado adiante no mundo político.

Em palestra proferida no dia 30 de outubro no IDP (Instituto de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), Dino manifestou sua intenção de limitar os valores das emendas no ano que vem.

"O Supremo neste momento não está discutindo o montante ainda. O fará. Pelo menos vou propor em 2025 que examinemos se isso é compatível com o princípio da separação dos Poderes. Nós estamos um passo atrás, nós não estamos discutindo montantes, nós estamos discutindo o cumprimento do devido processo legislativo constitucional que o Congresso Nacional escreveu na Constituição", afirmou.

"Nós temos uma evolução que faz com que as despesas discricionárias com as emendas parlamentares, que nos países que praticam giram em torno de 1% do orçamento, cheguem no Brasil a 20%, 25%, dependendo do ano", concluiu.

Ontem, Dino deu o primeiro passo para por em prática o que já havia anunciado que faria. A única surpresa é que o cumprimento da promessa foi antecipado.