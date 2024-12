A prisão do general Braga Netto, neste sábado (14), por obstruir as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado em que foi um dos protagonistas, inflamou teorias da conspiração nas redes sociais da extrema direita. Em uma das mais bizarras, a operação teria servido para desviar a atenção sobre a internação de Lula no hospital Sírio-Libanês, ou melhor, de um sósia que assumiu o seu lugar e estaria governando o país, como uma marionete do Supremo Tribunal Federal, de bilionários pedófilos, do governo chinês e dos Illuminati.