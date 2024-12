Braga Netto preso abre 'caça ao tesouro' das conspirações, diz professor

Para ter uma vida em sociedade, é necessário que compartilhemos algumas visões de mundo em conjunto, como a esfericidade do planeta ou a efetividade de vacinas. Qual o impacto para a vida comum quando uma parcela da população coloca essas fantasias acima da realidade?

Isso está ligado um pouco à questão do pertencimento. Aqui é simples: quando a gente põe essas fantasias acima de outros aspectos centrais da realidade da convivência humana, perdemos o contato com o que realmente importa, com o real. Então você tem fenômenos como o ressurgimento de doenças quase extintas, como a poliomielite, ou a descrença no sistema democrático como um todo - o que leva à pavimentação discursiva de atos golpistas reais.

É muito interessante que essas teorias de conspiração são fomentadas justamente para aquelas pessoas que, depois, passam a desejar realizar complôs reais.

O quanto desse discurso conspiratório surge de forma orgânica e o quanto ele é estrategicamente plantado para manter o engajamento?

A gente sabe que é produzido, enfim, isso foi estudado por vários autores. No inquérito do golpe tem todo um aspecto sobre essa fábrica de fake news que iria movimentá-lo. Você tem todas as mentiras sobre, por exemplo, o sistema eleitoral, fraudes, a suposta não confiabilidade das urnas, as famílias do Itaú e o STF, e todas essas fantasias de conspiratórias que a gente teve que aguentar nesses anos todos, que a gente sabe que não são reais, mas para essas pessoas são. Esse é o ponto.

Elas criam essa realidade e dão espaço para que outras realidades mais impactantes do plano político, que se dão no plano político social, como o golpe, por exemplo, atuem. Não só pensadas, mas que cheguem ao ponto de serem realizadas concretamente. Depois dessa produção, pela própria lógica das redes, essas coisas ganham tração, visibilidade. A questão algorítmica ali é de fato fundamental, principalmente no X, mas também em tantas outras plataformas, mesmo Facebook, Instagram, sem falar daquelas culturas dos chan, Reddit, Discord. As pessoas leem o que desejam ler. Tudo isso caminha de maneira conjunta.