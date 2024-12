PF diz que empresário acionou ACM Neto para obter pagamentos de prefeitura

Como revelou o UOL, Marcos Moura é filiado ao União Brasil e integra os órgãos de cúpula do partido. Preso na semana passada, ele é próximo de ACM Neto e tem uma sociedade com a irmã do ex-prefeito na posse de uma aeronave.

Conhecido como "rei do Lixo", Marcos Moura tem empresas na área de limpeza urbana, com contratos em diversas prefeituras da Bahia, incluindo Salvador. Em 2018, quando ACM Neto ainda era prefeito, o consórcio Ecosal, do qual a empresa de Moura faz parte, fechou um contrato de R$ 427 milhões com a prefeitura para administrar a limpeza urbana da capital baiana por dois anos. O contrato foi renovado e está em vigor atualmente.

Mas as suspeitas apontadas pela PF envolvem os contratos de outra empresa, a Larclean, com a Secretaria de Educação do município. Moura não é sócio da Larclean, mas trabalha em conjunto com o dono da empresa, Alex Parente, de acordo com as investigações.

Em diálogos do empresário Alex Parente, acusado de integrar a mesma organização criminosa de Moura, ele discute dificuldades para a liberação de pagamentos de um contrato com a Secretaria de Educação de Salvador. De acordo com a PF, o grupo cita que o ex-prefeito ajudou a resolver esse tipo de problema em uma ocasião e poderia ser acionado novamente, mesmo não ocupando cargo público. O atual prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), é afilhado político de ACM Neto.

Alex Parente cita ACM Neto como o "zero um antigo", de acordo com a PF.

"Ficou evidente que esta não era a primeira vez que Alex teria recorrido a Marcos Moura, a fim de intervenção junto ao Secretário, inclusive, afirmando que em outra oportunidade Marcos Moura teria ido diretamente ao zero um antigo, ou seja, o antigo prefeito da cidade de Salvador/BA, Antônio Carlos Magalhães Neto - ACM Neto. Marcos Moura e o ex-prefeito são amigos de longas datas, amizade essa amplamente divulgada em matérias jornalísticas", apontou a PF, no pedido de prisão dos empresários.