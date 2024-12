Se Jesus voltasse defendendo a mesma ideia central presente nas escrituras sagradas do cristianismo (e que, por ser tão simples, não é seguida como deveria) e andando ao lado dos mesmos párias com os quais andou, seria humilhado, xingado, surrado, alfinetado e explodido. Ele seria chamado de mendigo e de sem-teto vagabundo, olhada como operário subversivo, alcunhado como agressor da família e dos bons costumes, violentado e estuprado, rechaçado na propaganda eleitoral obrigatória em rádio e TV, difamado nas redes sociais, censurado pela Justiça. Teria seu barraco queimado e toda sua vida transformada em cinzas em uma reintegração de posse ao som das palmas dos ricos. Seria finalizado como comunista, linchado num poste pela população em nome da fé e das tradições, escravizado em uma fazenda, jogado da ponte por policiais. Receberia socos e pontapés dos hoje autointitulados sacerdotes do Templo, supostos representantes dos interesses de Deus na Terra que afirmam lutar pelo direito de expressarem suas crenças, quando querem anular tudo o que pode ameaçar seu controle sobre o povo. E, ao final, alguém ainda tiraria uma selfie ao lado de seu corpo morto para postar no Instagram. Ou faria uma dancinha sobre o cadáver para o TikTok. Como já disse aqui um rosário de vezes, se Jesus voltasse à Terra, nós o mataríamos em seu próprio nome. Pelo menos, 50 vezes. Ainda mais porque voltaria pobre, negra, mulher, trans. Considerando que Jesus foi transgressor em sua época, hoje seria tudo aquilo que é considerado inferior, marginal, blasfêmico ou de segunda classe.