Gritzbach: advogado e empresários delatados passam Natal em prisão do PCC

O CDP 1 do Belém tem capacidade para 853 detentos, mas até segunda-feira (23) abrigava 1.252. A unidade é destinada a prisioneiros integrantes do PCC. Os presos do convívio normal, ou seja, aqueles que não estão no R.O., recebem visitas aos sábados e domingos.

As pequenas celas do CDP foram construídas para abrigar no máximo oito detentos. Porém, por causa da superlotação chegam a comportar até 40 presos. A maioria dorme no chão. Muitos enfrentam doenças de pele, têm tuberculose e outros problemas respiratórios. Há só um banheiro no xadrez.

Mudi, Molly e Ademir foram presos pela Polícia Federal no último dia 17, durante a Operação Tacitus (silencioso, em latim), deflagrada para combater uma organização criminosa ligada ao PCC, à corrupção policial e lavagem de dinheiro.

O delegado Fábio Baena Mrtin, 49, os investigadores Eduardo Monteiro, 47, Marcelo Souza, 54, Marcelo Ruggieri, 53, e o agente de telecomunicações Rogério Almeida Felício, 46, também foram detidos. Eles estão no Presídio Especial da Polícia Civil.

Antes da prisão, Mudi, Molly e Ademir levavam uma vida de luxo. Investigações da Polícia Federal e do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) mostram que os três moravam em apartamentos caríssimos, com mais de 300 metros quadrados, na região do Jardim Anália Franco.

Interessados no morte do delator

O empresário Vinícius Gritzbach delatou os três ao Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado), subordinado ao MP-SP, por suposto esquema de lavagem de dinheiro para integrantes da cúpula do PCC.