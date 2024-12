Coral do oceano Índico invade Baía de Todos os Santos: 'Reduziu os peixes'

Não há espaço livre em fundos rochosos no ambiente marinho, sempre há algo crescendo neles. Isso significa que o aumento na quantidade desse octocoral provavelmente reduziu a presença de outros organismos que antes ocupavam essa região. "Os pescadores da região alegam que ele estaria reduzindo a quantidade de peixes.

Igor Cruz, professor do Laboratório de Oceanografia Biológica do Departamento de Oceanografia da UFBA (Universidade Federal da Bahia)

Octocoral Chromonephthea braziliensis, o coral mole Imagem: Cláudio Sampaio/Ufal

Essa espécie já era conhecida no Arraial do Cabo (RJ) há algumas décadas, mas recentemente foi registrada uma perigosa expansão para águas tropicais do Atlântico. Para especialistas, a principal hipótese é que ele tenha chegado ao Brasil por meio de plataformas de petróleo.

Uma das maiores preocupações é que ele chegue aos recifes de corais da região. "Não sabemos o que pode acontecer caso ela chegue até lá", diz.

Cruz explica que a bioinvasão é um problema crônico que, uma vez estabelecido, se acumula a outras espécies invasoras. No caso da Baía de Todos os Santos, outros tipos de octocoral já haviam sido identificados em pesquisas passadas.

Segundo ele, só no local já foram registrados pelo menos 33 espécies exóticas, sendo que ao menos sete podem ser classificadas como invasoras.