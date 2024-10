Farsa de Marçal contra Boulos e questão à imprensa: até quando vamos errar? A farsa armada por Pablo Marçal contra Guilherme Boulos é escancarada. O cara é safo o bastante para saber que a mentira seria logo desmoralizada pelos fatos. E daí? Ele aposta no efeito residual da falcatrua lançada nas redes. Qual é o seu limite? Vai até onde a Justiça permitir que vá — e isso inclui desmoralizar a própria... Justiça. As evidências da armação estão em todo canto. Quero aqui me fixar num aspecto em que tenho insistido desde que esse picareta resolveu tomar de assalto parte da cidadela bolsonarista. E não porque tenham valores distintos, mas justamente porque ele é cria daquela costela. Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo