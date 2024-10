Nova fake de Marçal contra Boulos mira votos bolsonaristas de Nunes

Às vésperas da votação do primeiro turno em São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) divulgou, nesta sexta (4), um laudo médico falso apontando que Guilherme Boulos (PSOL) teve surto psicótico grave após usar cocaína. O ex-coach estava sendo cobrado por seus seguidores após não apresentar, durante o debate na TV Globo, o documento que prometeu comprovando o uso abusivo de drogas pelo deputado.

O ataque a Boulos (que já havia desarmado outras tentativas de Marçal de lhe imputar o uso de cocaína através de homônimos, distorcendo uma internação por depressão e até usando vídeos de notórios produtores de fake news) atinge o deputado, mas mira, na verdade, Ricardo Nunes (MDB).

Na semana passada, 43% dos eleitores de Bolsonaro em 2022 estavam com Marçal e 39% com Nunes. Agora, a vantagem cresceu e foi a 51% a 32%, segundo o Datafolha. O deputado do PSOL está apanhando com uma fake news para convencer eleitores de Nunes que Marçal é mais capaz não apenas de vencer Boulos no segundo turno, mas também de agir conforme a cartilha da extrema direita.