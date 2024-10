Cidade que homenageia Edison Lobão também decidirá nas urnas se troca nome

Neste domingo (6), eleitores da cidade de Governador Edison Lobão, no oeste do Maranhão, irão às urnas escolher os novos vereadores e prefeito, e ainda se a cidade vai mudar de nome. O plebiscito deve finalizar uma história que se arrasta há 11 anos, sem definição oficial.

O município tem 18 mil habitantes e 15 mil eleitores e foi criado por uma lei estadual de 10 de novembro de 1994 sancionada pelo então governador José Ribamar Fiquene.

Edison Lobão, hoje com 87 anos, era o governador daquela gestão, mas renunciou em abril daquele ano ao cargo para concorrer (e vencer) ao Senado Federal. Com isso, Fiquene, que era vice-governador, assumiu o governo estadual. A escolha do nome na ocasião foi feita alegando-se pelos "serviços prestados" por Lobão à frente do estado.