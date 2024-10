Burocracia adia volta do X para depois da eleição e evita impacto político

Se fez isso para ganhar tempo, não se sabe. Mas, com esses pedidos de providência, Moraes acaba adiando, na prática, o retorno do X para a próxima semana, quando os municípios brasileiros já tiverem ido às urnas para definir seus administradores.

O restabelecimento da rede social de Elon Musk antes das eleições tinha potencial para impactar as campanhas - e, portanto, o cenário político do país.

Vale lembrar que o X saiu do ar porque se recusou a limar da plataforma perfis propagadores de mensagem de ódio e desinformação, contrariando ordem do STF. Deixou claro, portanto, que tem disposição para desobedecer o Judiciário e trata conteúdo criminoso como liberdade de expressão.

Musk precisou de mais de um mês cumprir as exigências impostas por Alexandre de Moraes em troca da restituição do funcionamento do X. Perder a influência no Brasil em um momento político delicado não pareceu um bom negócio para o bilionário.

Depois de mais de um mês em silêncio, não é difícil imaginar que os usuários mais enérgicos do X voltarão à ativa como se um dique tivesse rompido e desse vazão às águas até então represadas.

O X já entendeu que, para seguir sua atividade no Brasil, precisa cumprir da lei. Mas controlar a eventual turba de indignados com o que o Musk considera censura poderia levar tempo. Mais tempo do que os dois dias restantes até o primeiro turno das eleições municipais.