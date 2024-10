Farsa de Marçal contra Boulos e questão à imprensa: até quando vamos errar?

Temos de refletir sobre a nossa responsabilidade pelo vulto que tomou Pablo Marçal. A lei não impunha a sua presença nos debates. Ele nem sequer dispunha de tempo no horário eleitoral porque seu partido é uma dessas ficções que só existem nas dobras da legislação. Não tem existência de fato.

Vejam a facilidade com que um pistoleiro contra as instituições entrou em milhares de lares brasileiros, expandindo a sua bolha na Internet. Não queria, obviamente, debater, confrontar ideias, fazer propostas, apresentar um plano de governo. Seu objetivo, alcançado plenamente com a nossa — da imprensa — ajuda, era ofender, espezinhar, atacar reputações, distribuir acusações a esmo, promover arruaça, criar factoides...

Em ao menos duas oportunidades, ele próprio admitiu a atuação farsesca. Numa entrevista ao podcast Flow, afirmou que, deliberadamente, fazia coisas idiotas porque era disso que os brasileiros gostavam. Num vídeo, confessou que a cena da ambulância, em que simulava passar mal em razão da cadeirada, era uma armação.

"Ah, mas não cabe ao jornalismo impor esse filtro; afinal, espelhamos o que está na sociedade..." Errado. Divirjo. Acho que isso corresponde a renunciar a algumas balizas éticas que têm de disciplinar todos os indivíduos, independentemente de seu ofício. E, pois, devem valer também para o jornalismo.

Demos microfone para Marçal vilipendiar fundamentos comezinhos da vida civilizada, da tolerância, da pluralidade, da democracia. As regras dos debates foram se tornando mais rígidas em razão da sua presença, mas ele sempre foi esperto o bastante para não fazer o que era proibido e apelar ao rol infinito das imprevisibilidades que não têm como ser, por óbvio, previamente vetadas.

Procurem no dicionário o sentido da palavra "decoro". Encontrarão "recato no comportamento; decência, acatamento das normas morais, dignidade, honradez, pundonor, seriedade nas maneiras, compostura". Dada a definição, é impossível estabelecer nas normas de um debate: "É proibido ser indecoroso". Logo alguém indagaria: "Mas o que é isso?" E lá estava Marçal na certeza de que seria indecoroso, como se ele fosse um fardo com o qual os democratas tinham de arcar.