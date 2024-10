'Reaças' escrevem o conto 'A Queda e a Queda de Luiz Inácio Lula da Silva' Lula sofreu uma queda, teve um corte na parte de trás da cabeça e uma pequena contusão em área na superfície do cérebro. Segundo o médico Roberto Kalil, que não costuma falar à toa, o presidente está bem, mas há que se ter prudência. Como houve um discreto sangramento cerebral, é preciso verificar como o quadro evolui nas próximas 72 horas. A consequência imediata no que diz respeito à gestão pública foi a suspensão da viagem à Rússia para a reunião dos Brics. A informação está em centenas de textos. Muitos deles falam mais por aquilo que sugerem do que pelo que informam. Veja o texto completo de Reinaldo Azevedo