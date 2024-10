Lula cancela viagem à Rússia após sofrer acidente doméstico

O Itamaraty já havia antecipado o principal tema da reunião. O foco seria a criação de uma categoria de países parceiros do bloco, após a inclusão de novos membros plenos na cúpula de Joanesburgo, em 2023. Naquele ano, Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes, Etiópia e Egito se juntaram ao grupo, que era composto só por Brasil, Rússia, Índia e África do Sul.

Lula falou sobre importância da viagem com Boulos. No sábado (19), em uma live com o candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL), Lula falou brevemente sobre a viagem para a Rússia. "Vou fazer a reunião dos Brics, é muito importante para o Brasil participar dessa reunião", disse o petista. Em razão das chuvas, a carreata de Lula e Boulos foi substituída pela transmissão na internet. Após o compromisso, o presidente voltou a Brasília no início da noite, horas antes do acidente.

O Brasil assumirá a presidência dos Brics em 2025. O país deve concentrar suas atividades no primeiro semestre, em função da Conferência do Clima, que será realizada em Belém em novembro do próximo ano.