Cúpula na Rússia decidirá sobre entrada da Venezuela nos Brics

Lula defendia a entrada de Colômbia e Angola - que não formalizaram pedido de adesão- e está apostando agora na indicação de Bolívia e Cuba, mas a Venezuela ganhou o apoio de China, Rússia e Irã, países que reconheceram a vitória de Nicolás Maduro na eleição.

Enquanto isso, no Brasil, os candidatos que disputam o segundo turno das eleições nos municípios com mais de 200 mil eleitores entram na reta final da campanha. A semana terá os últimos debates e a divulgação das últimas pesquisas de intenção de voto antes da eleição, que ocorre no domingo.

Na quinta-feira, o IBGE divulga a prévia da inflação do mês de outubro. No mês de setembro, os preços no país subiram 0,44% puxados pelo grupo habitação, devido à alta da energia elétrica residencial por causa da mudança da bandeira tarifária.

Também nesta semana serão realizadas as primeiras partidas das semifinais da Libertadores da América, entre Atlético-MG x River Plate, e Botafogo x Peñarol, e da Copa Sul-Americana, entre Cruzeiro x Lanús e Corinthians x Racing.

Veja outros destaques:

SEGUNDA, 21