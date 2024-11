Na sexta-feira, numa postagem no X, tratei de uma conversa torta que já se esboçava em certos setores da imprensa, segundo a qual Alexandre de Moraes, ministro do STF, e Andrei Rodrigues, diretor-geral PF, teriam se antecipado à investigação ao concluir que o ataque perpetrado por Francisco Wanderley Luiz teria relação com o 8 de janeiro. Com todas as vênias: ou essa crítica é supinamente burra ou se trata mesmo de má-fé. Sabem como é... Parecia que tudo caminhava bem com o, como chamar?, "resgate da imagem" de Bolsonaro para o "lado benigno da força". E aí vem essa coisa desarranjar tudo... Levou menos de 72 horas para que o Supremo deixasse a condição de alvo de um ataque malsucedido para começar a levar bombas de impostura. Caramba! Eu perdi esta! Quer dizer que o 8 de janeiro agora virou tipo penal, e ninguém me avisou? Votou-se acréscimo ao Código Penal ou lei específica em que se lê algo mais ou menos assim: "Praticar coisas semelhantes aos atos de 8 de janeiro de 2023 havidos na Praça dos Três Poderes ou com eles relacionados: pena de X a y anos"??? É sério?