Doação de Biden à Amazônia equivale ao envio de um dia de armas a Israel

A ajuda dos EUA desde o início da guerra de Gaza inclui financiamento militar, vendas de armas, pelo menos US$ 4,4 bilhões em envios de estoques de armas dos EUA e entregas de equipamentos usados.

Grande parte das armas americanas entregues no ano foram munições, desde projéteis de artilharia até bunker-busters de 2.000 libras e bombas guiadas com precisão.

Os gastos variam de US$ 4 bilhões para reabastecer os sistemas de defesa antimísseis Iron Dome de Israel, a dinheiro para rifles e combustível de avião.

Para o Fundo da Amazônia, Biden já havia feito um gesto similar em 2023, com US$ 50 milhões. Mas, no ano passado, ele havia prometido US$ 500 milhões para o fundo ao longo de cinco anos.

Biden era uma das principais apostas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva para restabelecer uma aliança entre os dois países. Mas o democrata, desde 2023, em parte frustrou as expectativas do Palácio do Planalto. Ainda que a relação entre os dois líderes seja positiva e que haja uma respeito mútuo, diplomatas estimam que essa boa relação não foi plenamente traduzida em ações práticas.

Biden poderia ter encerrado seu mandato como presidente e, na prática, sua carreira política de décadas com um anúncio ambicioso de ajuda ao meio ambiente. Preferiu apenas um discurso.