Enquanto escrevo, na madrugada desta quinta, grita o silêncio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que a extrema-direita golpista e a direita reacionária consideram a alternativa para 2026 ao nome de Jair Bolsonaro, o futuro presidiário. Tarcísio já subiu em palanque em favor da anistia aos condenados do 8 de janeiro — o projeto de lei prevê até o esquecimento de crimes que nem cometidos foram ainda, o que dá uma medida da delinquência da proposta —, mesmo palco em que se pedia o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, um dos alvos dos homicidas do plano "Punhal Verde e Amarelo".