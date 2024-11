Brasil e Brics evitam condenar Irã em voto na ONU proposto por EUA e UE

Brasil justifica abstenção e aposta em cooperação

Num discurso nesta quarta-feira, a delegação brasileira justificou sua posição. Segundo o Itamaraty, o Brasil "reconhece os esforços do Irã para acolher uma das maior população de refugiados do mundo, com mais de 3,7 milhões de refugiados afegãos". O governo cita ainda a diretriz de novembro de 2023 sobre "Referência a convenções internacionais Convenções Internacionais de Direitos Humanos em Decisões Judiciais".

O Itamaraty também elogiou "o envolvimento do Irã com os órgãos de tratados de direitos humanos, ao mesmo tempo em que reiteramos nosso apelo para que o governo iraniano também colabore com os procedimentos especiais do Conselho de

Conselho de Direitos Humanos".

Apesar dos pontos positivos, o Brasil indicou que "ainda existem áreas críticas de preocupação". "A proteção dos direitos de reunião e associação pacíficas, bem como de participação, deve ser reforçada. A aplicação da pena de morte no país e sua incidência desproporcional sobre pessoas pertencentes a minorias, deve ser abordada", disse o Itamaraty, que pediu ao Irã "implementar uma moratória sobre o uso da pena de morte, com vistas à sua abolição".

O Brasil ainda defendeu novas medidas para salvaguardar os direitos à liberdade de expressão e opinião.

Em sua explicação, o Itamaraty afirmou que "continua preocupado com os relatos de violações contra mulheres, defensores dos direitos humanos e minorias religiosas e étnicas".