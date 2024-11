Vamos conversar sobre a verdadeira polarização, não essa falsificada que tem servido ao reacionarismo ensaboado? A extrema-direita existe no Brasil e é forte. Não é o caso da extrema-esquerda, que existe, claro!, mas é fraca. Lula é um centrista. Logo, essa que apontam por aí é uma polarização "fake" — mero esforço para tentar juntar o centro, a direita e fatias da extrema-direita contra o líder petista. Que agentes políticos façam esse jogo, convenham, é parte do show. Mas é intelectualmente desonesto fingir que o governo ou mesmo o lulismo são, do ponto de vista ideológico, o oposto espelhado do bolsonarismo. Fosse assim, estariam usando o aparelho de Estado para promover a luta armada. Estão? O arcabouço fiscal seria a metralhadora??? A imprensa, infelizmente, é uma das divulgadoras dessa farsa. A real polarização é outra, e o inquérito do golpe o demonstra à farta: ela se dá entre o fascismo golpista e a democracia. Nessa polarização, o que seria o "centro moderado"? Vou responder. Mas vamos ter de caminhar um tanto. CAMINHANDO...

"Uma coisa absurda essa história do golpe. Vai dar golpe com um general da reserva e quatro oficiais superiores? Pelo amor de Deus! Quem estava coordenando isso? Cadê a tropa? Cadê as Forças Armadas? Não fique botando chifre em cabeça de cavalo. (...) Golpe agora não se dá mais com tanque; agora, se dá com táxi. E parece que o sequestro não saiu porque não tinha táxi na hora. É uma piada essa PF do Alexandre de Moraes".