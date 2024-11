Extrema-direita pró-Rússia surpreende na disputa presidencial da Romênia

Bruno Soller, especializado em eleições, disse à coluna que o Leste Europeu tem sido terreno fértil para a extrema direita.

"O Leste Europeu, que experimentou o comunismo com forte influência soviética, hoje tem sido terreno fértil para a direita mais radical. Orbán, na Hungria, é o grande líder desse movimento na região. Interessante é observar que, com Putin no comando da Federação Russa, há uma mudança de mãos nas vertentes ideológicas. A direita é pró-Rússia e a esquerda é pró-União Europeia. Georgescu, que vai para o segundo turno na Romênia, é um líder nacionalista, de direita e alinhado com a Rússia de Putin", afirmou.

A imprensa local informa que Georgescu é alvo de um processo criminal por promover o culto a pessoas culpadas de genocídio e crimes de guerra. Em contraponto à agenda da extrema-direita, Georgescu, que é especialista ambiental, defende o crescimento econômico sustentável.

O segundo turno será em 8 de dezembro.