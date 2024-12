Há muito tempo estou atento a um, digamos, mau espírito que toma conta de setores de alguns aparelhos da sociedade que já chegaram a ter uma função civilizatória. A imprensa está entre eles. Há umbrais que não podem ser atravessados, ou toda disputa terá de ser travada necessariamente na lama. Pensei em Lula no hospital e direi por que me lembrei do Salmo 22 e do ataque dos cães. O dólar despencou ontem. Como não cansam de dizer os detratores, "você — no caso, eu — não entende nada de economia". Muitos dos que "entendem", se arvoram em professores do Altíssimo e conhecem o mundo desde o fim erraram mais do que eu. Como não sou do tipo que acredita nas virtudes curativas da ignorância, pode ser que não lhes tenham faltado nem informação nem inteligência. Talvez seja um problema de escolhas — também as ideológicas — e de caráter.