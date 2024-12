Se Lula disser amanhã que não vai se recandidatar, o dólar despenca. Seria porque Lula não é bom presidente? Respondo sem medo de errar: assim é porque temos um mau mercado, que goza das regalias do monopólio da opinião. Mas se pode dizer isso de uma abstração, Reinaldo? O assunto é abstrato para a Dona Maria e o Seu Zé, que estão naquela zona do dito-cujo em que não se tem direito a voz, a voto (nas cotações) e uma opinião sobre a política fiscal. Já chego lá. "Uzmercáduz"? Sei lá quem são os caras e as caras que fazem os preços, mas eles existem, e não são a Dona Maria e o Seu Zé. Na cotação absurda do dólar, há um desejo mais do que explícito. Qual? Um texto no jornal "Valor Econômico" de ontem sintetizou:

"Na semana passada, diante da internação do presidente Lula, houve entre a maioria dos agentes financeiros, a leitura de que, assim como ocorreu nos Estados Unidos com Joe Biden, o atual presidente, por conta da idade e da saúde, poderia não participar da próxima corrida eleitoral. Diante disso, os agentes financeiros vislumbraram e passaram a precificar a chance de ocorrer algum ajuste fiscal no médio prazo. Com a melhora do presidente, falas sobre sua candidatura nas próximas eleições e pesquisas de intenção de voto, esse horizonte se desfez, e o dólar voltou a avançar com a piora na percepção de risco fiscal."