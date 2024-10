Band é condenada a pagar R$ 100 mil após Neto chamar Sampaoli de racista A Rede Bandeirantes foi condenada em segunda instância pela Justiça de São Paulo a pagar uma indenização de R$ 100 mil ao treinador argentino Jorge Sampaoli, ex-técnico do Santos e do Flamengo. Em 2023, Neto, o ex-jogador e hoje apresentador de TV, disse no programa "Baita Amigos" que o treinador, em 2019, havia tratado mal um funcionário do Santos (Sebastião Martins de Oliveira Júnior, o Arzur) pelo fato de ele ser negro. Veja o texto completo de Rogério Gentile